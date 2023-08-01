الوزير حمية للمنار : سنكون الذراع اللوجستية للتنقيب ..وتخفيض سوري لرسوم الترانزيت على الشاحنات اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 1 2023 - 21:50

الوزير حمية للمنار : سنكون الذراع اللوجستية للتنقيب ..وتخفيض سوري لرسوم الترانزيت على الشاحنات اللبنانية

منذ 26 mins 1 August، 2023
حمية
تقارير مصورة - لبنان

اعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عن اعطاء الاذن لباخرة التنقيب عن النفط والغاز  بالدخول الى المياه اللبنانية على ان تبدأ العمل في البلوك رقم 9 في الرابع عشر من الجاري.

وقال في مداخلة له على قناة المنار اننا :”سنكون الذراع اللوجستي لعملية التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 ، ونحن كوزارة  نقوم بكل ما هو مطلوب منا “.

ويتسلم حمية غداً كتاباً موجهاً من نظيرِه السوري زهير خزيم يتعلق بموضوع تخفيض رسوم الترانزيت على عبور الشاحنات اللبنانية عبر الاراضي السورية.

وفي هذا الشأن قال :””فحوى الكتاب السوري الذي سيصل غدا هو تفويض وزير النقل السوري لمفاوضة وزير النقل اللبناني حول تخفيض 50% من الترانزيت ضمن مطالب من الحكومة السورية ضمن الكتاب”.
ولفت الى ان”النقاش مع سوريا يجب ان يبقى بعيدا عن الإعلام”.

 

 

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا في استطلاع دورة برامج عاشوراء على قناة المنار لهذا العام 1445 ه / 2023 م
إغلاق مشاركة