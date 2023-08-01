اعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عن اعطاء الاذن لباخرة التنقيب عن النفط والغاز بالدخول الى المياه اللبنانية على ان تبدأ العمل في البلوك رقم 9 في الرابع عشر من الجاري.

وقال في مداخلة له على قناة المنار اننا :”سنكون الذراع اللوجستي لعملية التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 ، ونحن كوزارة نقوم بكل ما هو مطلوب منا “.

ويتسلم حمية غداً كتاباً موجهاً من نظيرِه السوري زهير خزيم يتعلق بموضوع تخفيض رسوم الترانزيت على عبور الشاحنات اللبنانية عبر الاراضي السورية.

وفي هذا الشأن قال :””فحوى الكتاب السوري الذي سيصل غدا هو تفويض وزير النقل السوري لمفاوضة وزير النقل اللبناني حول تخفيض 50% من الترانزيت ضمن مطالب من الحكومة السورية ضمن الكتاب”.

ولفت الى ان”النقاش مع سوريا يجب ان يبقى بعيدا عن الإعلام”.

المصدر: موقع المنار