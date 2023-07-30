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July 30 2023 - 13:38

واتساب يطرح ميزة رسائل الفيديو المباشرة

منذ 7 ساعة 30 July، 2023
Watsap1
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

بعد أسابيع من اختبارها، أعلن تطبيق “واتساب” للمراسلة الفورية إطلاق ميزة جديدة تخص رسائل الفيديو القصيرة والمباشرة.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن الخاصية الجديدة يجري حاليا تعميمها على كل المستخدمين، مشيرة إلى أنها ستجعل “الدردشات” أفضل.

ذكرت “واتساب”، المملوكة لشركة “ميتا”، في منشور على مدونتها:

غيرت الرسائل الصوتية في واتساب الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة لمشاركة رسائلك بصوتك.

يسرنا انطلاقا من هذه الخاصية، طرح رسائل الفيديو الفورية الجديدة.

يمكنك الآن تسجيل مقاطع فيديو شخصية قصيرة ومشاركتها مباشرة في الدردشة.

وكل ما يحتاجه مستخدمو “WhatsApp” هو الضغط على زر “الرسائل الصوتية” مرة واحدة، ليتحول إلى “رسائل الفيديو القصيرة”.

بعدها، يمكن تسجيل المقطع لمدة لا تتجاوز الـ 60 ثانية.

الفيديو، الذي يجري تسجيله، لا يمكن تعديله أو إعادة إرساله مرة أخرى، مما يجعله “حصريا” للمرسل إليه.

ويعتقد أن الميزة مستوحاة من التطبيق المنافس “سناب شات”.

المصدر: السومرية

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