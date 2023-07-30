العدو الاسرائيلي اعتقل 3 فلسطينيين بالضفة المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي مساء السبت شابين فلسطينيين من بلدة جبع جنوب جنين، واقتحمت قرىتي جلبون وفحمة بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة وكثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمارة عوني فشافشة وأحمد يوسف ملايشة من بلدة جبع على دوار بلدة عرابة”، وتابعت “كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي جلبون وفحمة، وكثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز في محيط بلدتي عرابة ويعبد”.

من جهةثانية، اعتقلت قوات العدو مساء السبت فلسطينيا من مخيم طولكرم، بعد اقتحامها لبلدة بلعا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عوفي بعد ايقاف المركبة التي كان يقودها وسط بلدة بلعا، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال عقب اقتحامهم للبلدة، أطلق خلالها الجنود الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع دون أن يبلغ عن اصابات”.

المصدر: فلسطين اليوم