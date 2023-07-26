الكيان الصهيوني | غانتس يتصدر.. و56% من الصهاينة يتخوفون من حرب أهلية

بعد يوم من تمرير قانون الغاء بند “حجة المعقولية”، أظهر استطلاع للقناة 13 العبرية أن 56% من الصهاينة متخوفين من حرب أهلية، و28% من الصهاينة يفكرون بترك الكيان في أعقاب تشريع القانون.

وبخصوص صورة المقاعد، فإن “المعسكر الوطني” بقيادة بيني غانتس يحصل على 30 مقعدا، مقابل 25 مقعدا لحزب الليكود، وحزب “يش عتيد” في المركز الثالث مع 17 مقعدا، وحزب شاس 10 مقاعد.

و”يهدوت هتوراة” يحصل على 7 مقاعد، و”يسرائيل بيتنو” يحصل على 6 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة مع 6 مقاعد، و”الصهيونية الدينية” يحصل على 5 مقاعد، وعوتسماة يهوديت يحصل على 5 مقاعد، وتحالف الجبهة-العربية للتغيير يحصل على 5 مقاعد، و”ميرتس” على 4 مقاعد، بينما حزب العمل والتجمع الديموقراطي لا يتجاوزون نسبة الحسم.

أما شكل التكتل الحالي فإن الحكومة الحالية تحصل على 52 مقاعد مقابل 63 مقعد للحكومة السابقة.

المصدر: i24news