النائب عز الدين: المقاومة تدافع عنا وعن كل المقدسات

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين أن “المقاومة اليوم هي من تدافع عنا وتدافع عن كل المقدسات التي يحاول فيها الغرب من خلال أصابع الصهيونية التي تقف وراء إهانة المقدسات من حرق القرآن الكريم”.

وقال عز الدين إن “المقاومة لن يهدأ لها بال وهذه الشعوب لن ترضى بكل ما يمارس من عدوان واعتداء الأمة الإسلامية والعربية وهي ستكون في المرصاد والتي يجب على الشعوب والقوى الفاعلة فيها أن تجتمع يدا واحدة وتقاطع البضائع سواء للدنمارك أو السويد ليعرفوا مدى العدوان الذي قاموا به تحت ذرائع واهية لا قيمة لها تتعلق بحرية التعبير وغير ذلك”.

المصدر: مراسل الموقع