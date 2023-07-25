الكيان المؤقت | الصحف العبرية تتشح بالسواد بسبب اقرار قانون عدم المعقولية

اتشحت الصفحات الأولى للصحف العبرية الصادرة اليوم الثلاثاء باللون الأسود، “حدادا على الديمقراطية”، بحسب تعبيرهم، بعد إقرار الكنيست “قانون المعقولية” بأغلبية 64 صوتا.

وتوحدت صحف “يديعوت أحرونوت” و”كلكاليست” و”هآرتس” و”إسرائيل اليوم”، عبر إصدار عدد اليوم، بصفحات أولى لا تحتوي إلا على عنوان رئيسي موحد باسم الصحيفة وتاريخها، وبقية الصفحة مطلية باللون الأسود.

وفي الصفحة الثانية من الصحيفة، مكتوب بأحرف بيضاء على خلفية سوداء وزرقاء، نقش “قاطرة إسرائيل لن تستسلم”، أما الصفحة الثالثة تحتوي على الصفحة الأولى الأصلية.

وتمَّت المصادقة، الإثنين، على تعديل قانوني لإلغاء ذريعة “عدم المعقولية” بتأييد 64 عضو كنيست، دون أي صوت معارض، في ظل مقاطعة كتل المعارضة لجلسة التصويت بعد إغلاق الباب أمام مساعي الوساطة.

وازدادت الاحتجاجات ضد “إضعاف القضاء” حدّة تدريجيًّا، عقب المصادقة على القانون، وشهدت (تل أبيب) والقدس المحتلتين، مناوشات بين متظاهرين وعناصر شرطة؛ وقد تظاهر فيهما، ما يزيد عن 170 ألف شخص. واعتقلت شرطة الاحتلال ما لا يقلّ عن 54 متظاهرًا منذ ساعات الصباح، بحسب ما أفادت تقارير صحفية.

المصدر: اعلام العدو