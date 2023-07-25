متفرقات اقتصادية: ٦٠ % من سكان العالم تحت حكم الانترنت!! – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2023 - 16:06

متفرقات اقتصادية: ٦٠ % من سكان العالم تحت حكم الانترنت!!

منذ 60 mins 25 July، 2023
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اقتصاد - تقارير مصورة - صفحات منوعة

متفرقات اقتصادية: ٦٠ % من سكان العالم تحت حكم الانترنت!!

المصدر: موقع المنار

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