لا وجود لحالات تسمم في “مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب”

نفى مدير العلاقات العامة والاعلام في مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب في تول – النبطية رائف ضيا “الاشاعات المتداولة عن وجود عشرات حالات التسمم تم نقلها الى مستشفى الشيخ راغب حرب”، ولفت الى ان “أيا من أقسام الطوارىء في المستشفى لم يستقبل اية حالة تسمم لا اليوم ولا بالامس وان ما اشيع في هذا المجال لا يتعدى كونه اشاعات فقط”.

بدوره، نفى رئيس مصلحة الصحة في محافظة النبطية الدكتور علي عجرم ان “يكون قد تبلغ عن وجود حالات كبيرة من التسسمم بين العائلات في النبطية ومنطقتها”، وأشار الى انه “اجرى اتصالا بمستشفى الشيخ راغب حرب وببقية مستشفيات المنطقة ولم يبلغ منهم عن وجود اي حالات تسمم على الاطلاق”.