إدارة مستشفى الشيخ راغب حرب: لمحاسبة المعتدين على قسم الطوارئ

أوضحت إدارة مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي في بيان لها الاحد أنه “بتاريخ 11-3-2023، أحضر المريض ع. ي إلى قسم الطوارئ في مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي إثر وعكة صحية، وبعد الفحص الشامل تم تقديم الواجب الطبي المتعلق بحالة المريض وفق البروتوكولات والآليات الطبية العلمية المعتمدة، وبعد وفاته تعرض قسم الطوارئ لاعتداء همجي بالهجوم والتكسير، مما أدى إلى ترويع المرضى وأهلهم والطاقم الطبي والتمريضي، وخسائر مادية كبيرة أخرجت قسم الطوارىء من الخدمة”.

وإذ تمنت إدارة المستشفى “الرحمة للفقيد الراحل”، تقدمت “بالعزاء لأهله ومحبيه”، وأسفت “لحصول هذا الاعتداء في ظل ما يقدمه المستشفى والجسم الطبي والتمريضي من تضحيات من أجل معالجة آلام أهلنا الأعزاء وبلسمتها، وقد أحلنا المسألة على الجهات القضائية المختصة”، وتابعت “سنطالب بمحاسبة المعتدين لتجنب اعتداءات متكررة مماثلة والحفاظ على هذا الصرح الطبي المعطاء الذي سيبقى دائما في خدمة أهلنا الأعزاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام