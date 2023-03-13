وقفات تضامنية مع مستشفى الشيخ راغب حرب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2023 - 19:26

وقفات تضامنية مع مستشفى الشيخ راغب حرب

منذ 2 ساعة 13 March، 2023
لبنان

وقفات تضامنية طبية واهلية مع مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب استنكارا للاعتداء الذي تعرض له.

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