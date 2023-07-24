الكنيست الصهيوني يبدأ التصويت بالقراءة الثانية على قانون الغاء حجة المعقولية ضمن التعديلات القضائية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2023 - 14:42
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الكنيست الصهيوني يبدأ التصويت بالقراءة الثانية على قانون الغاء حجة المعقولية ضمن التعديلات القضائية
منذ 56 mins
24 July، 2023
عاجل
التعديل القضائي
الكنيست الصهيوني
كيان العدو
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