مستخدمو الضمان: التوقف عن العمل الخميس كخطوة تصعيدية

دعت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى “التوقف عن العمل يوم الخميس في 27 الحالي كخطوة تصعيدية”.

وقالت في بيان “بعد الوعود الوهمية التي تلقاها المجلس التنفيذي من رئيس مجلس الوزراء، وبعد فشل الاتصالات والمفاوضات بين وزير العمل ومجلس الادارة، وحيث نلتمس التوجه الى الغاء الغاية التي تم انشاء الصندوق من اجلها، الا وهي تأمين الحماية الاجتماعية للمضمونين، وذلك بسبب تعنت مجلس الادارة، وبعد ان طفح الكيل مع المستخدمين بسبب عدم قدرتهم على تحمل عبء الضيقة الاقتصادية التي فتكت بهم وما آلت اليه الظروف من غبن وحرمان واجحاف في الحفاظ على حقوقهم، وبعد فقدان الثقة حول تحسين ظروف العمل من ناحية تأمين التغطية الاستشفائية والمنح التعليمية وتصحيح الأجور، وحيث اصبح الوضع في اسفل الدرك لدى المستخدمين كما المضمونين ولم يعد بإستطاعتهم تحمل كلفة الاستمرارية، وبناء على كل ما تقدم، يدعو المجلس التنفيذي جميع المستخدمين في كل المكاتب والمركز الرئيسي خصوصا، الى التوقف عن العمل يوم الخميس الواقع في 27 الحالي كخطوة تصعيدية، وفي حال عدم تجاوب مجلس الادارة لمطالبنا، يعتبر يومي الثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع ،ايام العمل فقط وذلك اعتبارا من الاول من آب المقبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام