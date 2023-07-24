بايدن يدعو نتنياهو إلى عدم استعجال “الإصلاحات القضائية المثيرة للانقسام”

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، إلى عدم المضي قدما في تصويت الكنيست المزمع على مشروع قانون “الإصلاح القضائي”.

وقال بايدن في بيانه إنه قلق للغاية بشأن “التشريع” وتداعياته المحتملة، مشيرا إلى أنه “من وجهة نظر أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة، يبدو أن اقتراح الإصلاح القضائي الحالي أصبح أكثر إثارة للانقسام وليس أقل”.

واعتبر بايدن أنه “بالنظر إلى مجموعة التهديدات والتحديات التي تواجه إسرائيل في الوقت الحالي، ليس من المنطقي أن يستعجل القادة الإسرائيليون ذلك، يجب أن يكون التركيز على جمع الناس وإيجاد التوافق”.

وقال مسؤول أمريكي لموقع “أكسيوس”، إن “البنتاغون قلق من أن الأزمة التي تواجه الجيش الإسرائيلي قد يكون لها تداعيات سلبية على استراتيجية الردع الإسرائيلية وتشجع إيران أو حزب الله على القيام باستفزازات عسكرية قد تؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة”.

ورأى أنه “قد يكون للأزمة، ولاسيما داخل سلاح الجو الإسرائيلي، آثار تشغيلية سلبية على القوات الأمريكية التي تتعاون بشكل مكثف مع إسرائيل في المنطقة”.

المصدر: وكالات