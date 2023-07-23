اليونان: إجلاء 30 ألف شخص جراء الحرائق

أجلت السلطات اليونانية أكثر من 30 ألف شخص من جزيرة رودوس على خلفية حرائق الغابات المستمرة لليوم الخامس.

واقتصرت الحرائق في البداية على المناطق الجبلية الداخلية لكنها امتدت لاحقا نحو الساحل.

وأخلت السلطات اليونانية أربعة مواقع، من بينها منتجعان ساحليان في جزيرة رودس.

وأفاد المتحدث باسم إدارة الإطفاء يانيس أرتوبيوس ان “الفنادق والمنازل المستأجرة التي تم إخلاؤها تمثل أقل من 10% من أماكن الإقامة السياحية في الجزيرة”، موضحا أنه “تم إجلاء جميع الزوار دون وقوع حوادث”.

وقال المتحدث “ساعدت في الإخلاء ثلاث سفن لخفر السواحل وزورق إنقاذ للجيش وزورق مطاطي للقوات الخاصة و30 مركبا شراعيا”، وتابع “لقد تم الحرص على استيعاب كل من يجب إبعادهم عن المناطق المنكوبة”.

المصدر: روسيا اليوم