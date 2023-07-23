حماس تزف الشهيد فوزي وتؤكد أن جرائم الإعدام لا تخيف الشعب الفلسطيني

زفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير الشعب الفلسطيني العظيم وأحرار الأمة العربية والإسلامية الشهيد الشاب فوزي هاني فوزي مخالفة (18 عامًا)، الذي أعدمته قوات الاحتلال منتصف الليلة الماضية بعد أن أطلقت أكثر من 40 رصاصة على مركبته في بلدة سبسطية بنابلس.

وقالت حماس إن “جرائم الإعدام الصهيونية الإرهابية لن تخيف شعبنا الحر الأبي، ولن تحقق للاحتلال أمنا، وإن شعبنا المرابط سيواصل مقاومته للعدو، ودفاعه عن القدس والمسجد الأقصى مهما بلغت التضحيات”.

ودعت حماس “أبناء شعبنا الثائر لقطع طرق المستوطنين، وتصعيد المقاومة، والتصدي للاحتلال بكل السبل والأدوات المتاحة”.

المصدر: حماس