رعد : على العدوّ أن ينسحب من كلّ أرضنا اللبنانية وهذا الأمر غير مسكوت عنه – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2023 - 19:28

رعد : على العدوّ أن ينسحب من كلّ أرضنا اللبنانية وهذا الأمر غير مسكوت عنه

منذ 2 ساعة 22 July، 2023
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لبنان
علي شبيب

قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اننا نُفسح في المجال حفاظاً على عيشنا الواحد في هذا البلد ومن أجل أن نحفظ استقراره وأن نجد الصيغة التي يُمكن أن نتوافق فيها مع الآخرين من أجل أن يبقى وطننا سيّداً حراً عصياً على الإبتزاز والإرتهان لإرادة الأجنبي .

وأضاف رعد : يريدون من كل الأساليب التي يستخدمونها أن يتسلّلوا لينتهكوا سيادتنا في هذا البلد تارة عبر السياسة النقدية وتارة عبر السياسة الدفاعية وطَوراً عبر القضاء أو عبر التخريب والإرهاب وأُخرى عبر ثنينا عن مواجهة مصيرنا .

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وأشار رعد إلى أننا قطعنا شوطاً كبيراً في فضح هذه الأساليب وإثبات عُقمها ويكفي اليوم ما نشهده من قصورٍ وضعفٍ لدى العدوّ الصهيوني الذي كان يُخيف المنطقة وجيوشها في الزمن الغابر .

مواقف رعد جاءت خلال كلمتين ألقاهما في كلٍّ من النبطية الفوقا وحبوش بمشاركة شخصيات وفعاليات.

وأضاف : الآن مطلوب من العدو الإسرائيلي أن يرفع ما طوّق به الجزء الشمالي من بلدة الغجر اللبنانية وعليه أن ينكفئ وهذا الأمر ليس مسكوتاً عنه في مُفكّرة المقاومة أبداً ، وعلى العدوّ أن ينسحب من كلّ أرضنا اللبنانية .

واكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة : النقاط المتنازع عليها حول الخط الأزرق يجب أن ننتهي منها ، حدودنا لا تحتاج إلى ترسيم في البر ، وهي مرسّمة منذ استقلال لبنان ولا تحتاج إلى اتفاق ولا إلى تفاهم ولا إلى مسّاحين ، حدودنا معترف بها في الأمم المتحدة وعلى العدوّ أن ينصاع وأن يخرج من آخر حبة تراب من حدودنا .

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المصدر: موقع المنار

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