الشيخ دعموش: العدو الإسرائيلي مردوع بفعل قوة المقاومة

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن”غفلة الأمة عن مسؤولياتها اتجاه فلسطين والشعب الفلسطيني ‏والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وتخلي الكثير من الحكام ‏والأنظمة العربية والإسلامية عن القضية الفلسطينية والشعور بالملل ‏والتعب والإحباط واليأس من قبل الكثير من الشعوب العربية والإسلامية، ‏جعل الصهاينة يتمادون في عدوانهم على الشعب الفلسطيني، ويمعنون ‏في قتل الشعب الفلسطيني وتدنيس المسجد الأقصى والمقدسات ‏الإسلامية والمسيحية”. ‏

ولفت سماحته خلال خطبة الجمعة إلى أن”الآمال باتت معلقة على الأجيال الشابة ‏المقاومة التي تحمل هذه القضية وتدافع عنها وتقدم التضحيات الكبيرة من أجلها رغم كل الظروف الصعبة، مشددًا على أن على الحكومات والدول ‏والشعوب ‏العربية والإسلامية أن تتحمل مسؤولياتها وتقوم بواجباتها الدينية ‏والقومية والأخلاقية والإنسانية في مساندة الشعب الفلسطيني في ‏تصديه للاحتلال والدفاع عن ‏حرمة المسجد الأقصى والمقدسات ‏وتقديم ‏كل أشكال الدعم الممكنة لهم‎،‎‏ لأنّ هذه القضية هي ‏قضية كل الأمة، ‏والأمة كلّها يجب أن تكون جزءًا من معركة فلسطين، بل يجب أن ‏تكون في ‏‏الخط الأمامي في هذه المعركة إلى جانب الشعب الفلسطيني ‏وفصائل ‏المقاومة‎.

وقال الشيخ دعموش: “لقد فشلت كل الخيارات الأخرى في حماية المقدسات، خيارات ‏التسوية ‏والتخاذل والتطبيع، ولم يبقَ لدى الأمة ودولها وحكوماتها لحماية ‏‏مقدساتها وإستعادة القدس وفلسطين سوى خيار المقاومة ومنطق ‏‏المقاومة وثقافة المقاومة كخيار ‏وحيد لتحرير القدس والأقصى ‏‏والمقدسات وفلسطين وإعادتها الى أهلها وإلى الأمة”.‏

وأكد الشيخ دعموش أن”خيار المقاومة هو الذي منع “اسرائيل” في مثل ‏هذه الأيام من تموز العام 2006 من تحقيق أهداف عدوانها الوحشي على ‏لبنان، مضيفًا: “لقد أرادت “إسرائيل” سحق المقاومة في لبنان وإخضاع لبنان ‏للشروط ‏الإسرائيلية والأميركية لكنها فشلت وفشل معها مشروع الشرق ‏الأوسط الجديد الذي أرادت الإدارة الإميركية تحقيقه من خلال الحرب، ‏وانتصرت المقاومة، ولم تُسحق، وصمد ‏لبنان ولم يخضع لا ‏للشروط ‏الإسرائيلية ولا للشروط الأميركية، بل أسس هذا الانتصار لمعادلة ردع ‏قوية وفاعلة، لا تزال تحمي لبنان وتردع “إسرائيل”، ولولا هذه المعادلة لكان ‏لبنان مستباحًا ومسرحًا للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة”. ‏

وأكد أن”العدو الإسرائيلي بفعل قوة المقاومة ويقظتها وجهوزيتها لا ‏يستطيع أن يفعل ما يشاء، لأنه يخشى ردة فعل المقاومة ويعرف أن ‏المقاومة بالمرصاد ولن تسكت على أي عدوان على لبنان”.

المصدر: موقع المنار