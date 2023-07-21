شركة ألمانية تنوي إنشاء مصنع لصيانة وإنتاج المدرعات في أوكرانيا

يعتقد رئيس شركة Rheinmetall الألمانية للصناعات الدفاعية آرمين بابيرغر أن كييف ستتمكن من حماية مصنع الدبابات الذي تنوي الشركة بناءه في أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات له لصحيفة “بيلد” الألمانية، حيث قال إن شركته تتعاون بنشاط مع شركة “أوكرأوبورون بروم”، التي تمتلك عددا من المواقع في البلاد بالفعل.

وكان بابيرغر قد قال في وقت سابق، في مقابلة مع CNN، إن شركة Rheinmetall سوف تفتتح مصنعا لإنتاج وإصلاح المدرعات في أوكرانيا، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وأفاد كذلك بأن ميزانية إنشاء المصنع تبلغ 200 مليون يورو، بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 دبابة سنويا.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد قالت في وقت سابق إن المصنع الذي تعتزم Rheinmetall بناءه سيصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية إذا ما اكتمل.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية