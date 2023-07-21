الشيخ الخطيب: للتوافق على انتخاب الرئيس وتأليف حكومة والبدء بتطبيق الاصلاحات

قال نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب في خطبة صلاة الجمعة إن “الحل في لبنان لن يكون الا بالعودة إلى الوطن والاعتراف بالشركاء والتوافق معهم على انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة والبدء بتطبيق الاصلاحات كما ورد في اتفاق الطائف”.

ورأى الشيخ الخطيب ان “ما نشهده من تكرار الإساءة للمسلمين والتوهين لمقدّساتهم ورموزهم ليس أمراً عفوياً ولا يتعلّق بحرية الرأي، وإنما هو فعل متعمّد وهو يأتي في سياق الحرب الإعلامية والعسكرية والإقتصادية بقصد تشويه صورة الإسلام تحت شعار الإسلاموفوبيا وإثارة الكراهية والنعرات الدينية بين الشعوب”.

وندد الشيخ الخطيب “بالاساءة للقرآن الكريم من قبل الحكومة السويدية”، وطالب “الدول العربية والإسلامية بإتخاذ موقف حازم وقطع العلاقات الدبلوماسية معها حتى ترعوي عن فعلتها الشنعاء وتعتذر من العالم العربي والإسلامي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام