ارتفاع حاد في سرقات السيارات في الولايات المتحدة

ارتفع عدد سرقات السيارات في عشرات المدن في الولايات المتحدة بشكل كبير هذا العام، وفقا لتقرير جديد عن الجريمة.

وتظهر بيانات منتصف العام الصادرة عن مجلس العدالة الجنائية، أن سرقات السيارات ارتفعت بنسبة تصل إلى حوالي 34%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما تطرق التقرير إلى كيف يساعد الإنترنت في تغذية الجريمة.

وجاء في التقرير: “من المحتمل أن تكون معظم الزيادة ناتجة عن سرقات سيارات من طرازي كيا وهيونداي”، على الرغم من أنه أشار إلى أن المعدلات كانت ترتفع قبل أن تصبح تلك العلامات التجارية أهدافا شائعة.

وأكد أن سرقة السيارات هي “جريمة أساسية”، بمعنى أنها “تسهل ارتكاب جرائم القتل والجرائم الأخرى”.

وارتفعت سرقات سيارات “كيا” و”هيونداي” على مستوى البلاد هذا العام بعد أن أظهر تحد على تطبيق “تيك توك” للمستخدمين كيفية سرقة السيارات.

وذكر التقرير أن عدد سرقات السيارات في الأشهر الستة الأولى من العام زاد 104.3٪ قياسا بنفس الفترة من عام 2019.

وبين 32 مدينة قدمت بيانات عن الجريمة، شهدت سبع منها ارتفاعا بنسبة 100٪ أو أكثر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت روتشستر، نيويورك، أكبر زيادة في سرقات السيارات، حيث ارتفعت بنسبة 355٪، بينما شهدت سانت بول، مينيسوتا، أكبر انخفاض بنسبة 41٪.

المصدر: روسيا اليوم