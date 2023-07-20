بالفيديو | احراق السفارة السويدية في بغداد احتجاجاً على تمادي ستوكهولم بالإساءة إلى المقدسات

اقتحم مئات المحتجين العراقيين السفارة السويدية في بغداد وأشعلون النيران فيها، بعد سماح الحكومة السويدية بتنظيم تجمع أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف الشريف والعلم العراقي.

وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد أعمدة النيران من مبنى السفارة السويدية في بغداد بعد أقل من ساعة على اقتحامها.

كما أظهرت مقاطع فيديو تداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مئات المحتجين يقتحمون السفارة السويدية في بغداد في الساعات الأولى من صباح الخميس ويشعلون فيها النيران.

وأحرقت أول نسخة من المصحف هذا العام في كانون الثاني/يناير، على يد المتشدد السويدي الدنماركي اليميني راسموس بالودان للتنديد بطلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والتفاوض مع تركيا لهذا الغرض.

وفي 28 حزيران/يونيو، أحرق اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا صفحات من نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم يوم عيد الأضحى. وأثارت الواقعتان ردود فعل مندّدة في العالم الإسلامي.

المصدر: وكالات