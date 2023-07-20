عطل فني في تطبيق “واتس آب” يمنع مستخدمين من إرسال واستقبال الرسائل (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2023 - 00:14

عطل فني في تطبيق “واتس آب” يمنع مستخدمين من إرسال واستقبال الرسائل (روسيا اليوم)

منذ 33 mins 19 July، 2023
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