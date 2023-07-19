حركة حماس: سندافع عن المسجد الاقصى بكل السبل المتاحة

حذرت حركة المقاومة الاسلامية حماس في بيان “الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه من استمرارهم بتدنيس الأقصى والذي سيبقى إسلامياً خالصاً وسندافع عنه بكل السبل المتاحة”، كما حذرت من استمرار “اقتحام المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك وما يتخلله من صلوات تلمودية مستفزّة في ساحاته، في سياق محاولات الاحتلال التهويدية ومخططاته لتقسيمه زمانياً ومكانياً.”

واضاف البيان “أمام هذا الاعتداء والتدنيس الصهيوني الممنهج، فإننا نؤكد بأن شعبنا الفلسطيني وكل قواه الحية لن يسمحوا بمرور تلك المخططات وسيدافعون عن الأقصى والمقدسات بكل السبل المتاحة، فالأقصى كان وسيبقى عنوان قضيتنا وجزءا من عقيدتنا الدينية والسياسية”.

واشادت حماس في بيانها بانه “وبكل فخر واعتزاز ببطولات أهلنا المرابطين في القدس والأقصى، ندعوهم وكل أبناء شعبنا إلى تكثيف الحشد والرباط فيه، كما ندعو أمّتنا العربية والإسلامية إلى التحرّك الفاعل على كل المستويات الرسمية والشعبية لدعم صمود شعبنا ونضاله المشروع حتى تحرير أرضه ومقدساته، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى”.

المصدر: بريد الموقع