بكيرات: المسجد الأقصى طابو رباني للمسلمين ولا يقبل القسمة أو التفاوض

أكد نائب مدير الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس، الشيخ ناجح بكيرات، أن المقدسيين لن يخضعوا أمام مخططات وإرادة الاحتلال “الإسرائيلي” ومستوطنيه لتهويد المسجد الأقصى المبارك، مشددا على أنه “طابو رباني” للمسلمين ولا يقبل القسمة أو التفاوض.

وقال في تصريح إن “الحرب الممنهجة التي يخوضها الاحتلال ضد مقدساتنا وأهلنا بالقدس تستند إلى مشروع، عنوانه التهويد، تهويد كل شيء الشجر والحجر والبشر والحياة، لذلك ليس مستغربا مشاهدة تكرار الاقتحامات للمسجد الأقصى يوميا وإصرار الاحتلال على رسم معالم جديدة في القدس”.

وأضاف “الاحتلال غير الجغرافيا في المدينة المقدسة عبر بناء البؤر الاستيطانية، ويحاول تغيير هويتها وقداستها لكنه سيفشل في ذلك، وسيبقى المسجد الأقصى كما هو حق خالص للمسلمين وإن اعتُديَ عليه”.

وذكر الشيخ بكيرات أن “الحرب الديموغرافية بين الفلسطينيين والاحتلال تتجلى يوميا، وهدفها طرد الفلسطينيين من الأقصى، وإحلال تطرف يهودي وأعداد يهودية في المسجد والمدينة، ويفسر ذلك بناء الاحتلال آلاف البؤر الاستيطانية فيها”، مشدداً على أن “كل الإجراءات الإسرائيلية لم تسطيع منع النمو والتفوق المقدسي الفلسطيني، وكل مخططات الاحتلال لتغيير قداسة واسم الأقصى ستبوء بالفشل ولم يستطع تغييره”.

وتواصل حكومة الاحتلال والمستوطنين، الحرب الدينية على المسجدِ الأقصى المبارك وتهويده واستهدافه بالمخططات الخطيرة الساعية لتغيير وضعه القائم وعبر دعم المستوطنين وتشجيعهم على الاقتحامات، في محاولة منها للهرب من أزماتها الداخلية وتصديرها إلى الشعب الفلسطيني.

المصدر: وكالة شهاب