مراسل المنار في الجنوب: أهالي كفرشوبا يقومون بعمليات تجريف لشق طريق قرب ما يسمى خط الانسحاب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2023 - 11:56
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مراسل المنار في الجنوب: أهالي كفرشوبا يقومون بعمليات تجريف لشق طريق قرب ما يسمى خط الانسحاب
منذ 1 ساعة
20 July، 2023
عاجل
كفرشوبا
مزارع شبعا
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