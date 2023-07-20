مراسل المنار في الجنوب: أهالي كفرشوبا يقومون بعمليات تجريف لشق طريق قرب ما يسمى خط الانسحاب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2023 - 11:56

مراسل المنار في الجنوب: أهالي كفرشوبا يقومون بعمليات تجريف لشق طريق قرب ما يسمى خط الانسحاب

منذ 1 ساعة 20 July، 2023
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