بالفيديو| مراسم تبديل الراية الحسينية في كربلاء ايذانا ببدء احياء ليالي عاشوراء

جرت في مدينة كربلاء، مساء اليوم الثلاثاء، مراسم استبدال راية قبّة الإمام الحسين (عليه السلام) من الحمراء إلى السوداء، ايذانا ببدء شهر محرم الحرام، ورفع القرآن الكريم، تنديداً بالاساة للمصحف في السويد.

وشهد الصحن الحسيني الشريف، بعد صلاتي المغرب والعشاء، اليوم الثلاثاء، إقامة مراسم استبدال راية قبة الإمام الحسين (عليه السلام) من الحمراء إلى السوداء، ايذانا ببدء شهر محرم الحرام.

واحتشد الالاف لتقديم العزاء لآل بيت المصطفى (عليهم السلام) في الصحن الحسيني الشريف، بالتزامن مع بدء مراسم تبديل راية قبة الامام الحسين واخيه العباس (عليهما السلام) من الحمراء الى السوداء، مع حلول شهر محرم الحرام، في تقليد سنوي تقيمه العتبات المقدسة في كربلاء احياء لذكرى فاجعة (الطف) الخالدة.

وبالتزامن مع مراسم استبدال راية القبّة الحسينية، رفع المشاركون القرآن الكريم، تعبيراً عن رفضهم للاساءة للمصحف الشريف، وللمطالبة باتخاذ اجراءات رادعة لمنع تكرار هذا الاساءة.

وكانت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، أوضحت أنّه ومن خلال اشتراك عدد من اقسامها أكملت كافة الاستعدادات الخاصة لهذا الحدث، المهم الذي جرى بحضور آلاف من الزائرين من مختلف محافظات البلاد.

المصدر: العتبة الحسينية المقدسة