إعلام فلسطيني : قوات الاحتلال تغلق الطريق المؤدي لباب الأسباط أمام الأهالي الخارجين من المسجد الأقصى المبارك لتأمين مسيرة المستوطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2023 - 21:24

إعلام فلسطيني : قوات الاحتلال تغلق الطريق المؤدي لباب الأسباط أمام الأهالي الخارجين من المسجد الأقصى المبارك لتأمين مسيرة المستوطنين

منذ 5 mins 18 July، 2023
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