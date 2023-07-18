حمية: ممنوع منع الفقراء من ارتياد الشواطئ.. وحادثة شاطئ راسمسقا لن تمر دون محاسبة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2023 - 18:54

حمية: ممنوع منع الفقراء من ارتياد الشواطئ.. وحادثة شاطئ راسمسقا لن تمر دون محاسبة

منذ 40 mins 18 July، 2023
علي حمية
لبنان

منذ قرابة اربع سنوات والاشكالات تتجدد عند شاطئ راسمسقا الذي يربط طرابلس بالقلمون على مقربة من منتجع المنارة  حيث تعتبر بلدية راسمسقا ان الشاطئ ملك لها ولا تسمح سوى لاهالي المنطقة بالدخول وتمنع  العائلات الطرابلسية من ارتياد الشاطئ الذي يبعد امتار عن مدينة طرابلس ويعتبر المنفذ الوحيد للعائلات المتعففة

مدير عام النقل البري والبحري احمد تامر تدخل اليوم وعمل على حلحلة القضية واجرى اتصالات بخفر السواحل والاجهزة الامنية  أبلغهم بموجبه ضرورة تطبيق قرار صادر عن وزير النقل والاشغال العامة علي حمية الذي يؤكد فيه ان جميع الشواطئ ملك اللبنانيين ولن يسمح لاي بلدية ان تحتكر اي شاطئ عام في اي منطقة كانت ولا يحق لها ان تمنع اي لبناني من ارتياد الشواطئ وممارسة هواية السباحة خصوصا للفقراء الغير قادرين على دفع رسوم باهظة الثمن للدخول الى المنتجعات السياحية

وكان المدير العام احمد تامر اتصل بوزير الاشغال العامة ووضعه في اجواء ما يحصل خصوصا بعد تسريب فيديو يظهر فيه قيام عدد من عناصر مدنية يطلبون من عائلات طرابلسية محجبة مغادرة المكان عند شاطئ راسمسقا

وعلى الفور اصدر تامر قرارا حسم بموجبه  الجدال حول ملكية الشاطئ حيث بات بامكان اي فقير ارتياد الشواطئ في كل لبنان ضمن مراعاة الاداب العامة والانضباط وعدم رمي النفايات على الكورنيش او في مياه البحر.

المصدر: مراسل الموقع

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