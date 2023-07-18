الابيض ترأس اجتماع لجنة مكافحة الكوليرا: استمرار الفحوص الدورية للحالات المشتبه بها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2023 - 18:54

الابيض ترأس اجتماع لجنة مكافحة الكوليرا: استمرار الفحوص الدورية للحالات المشتبه بها

منذ 2 ساعة 18 July، 2023
اجتماع لجنة الكوليرا
لبنان

ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان فراس الأبيض الثلاثاء اجتماعا للجنة الوطنية المكلفة مكافحة الكوليرا، في خطوة إستباقية حتمتها معلومات تبلغتها الوزارة من منظمة الصحة العالمية عن تزايد الإصابات في دول مجاورة وما يعنيه ذلك من خطر انتقال الوباء مجددا إلى الأراضي اللبنانية على غرار ما حصل السنة الماضية.

وكانت مراجعة للوضع الميداني من حيث المحافظة على الإجراءات الوقائية وتأمين المياه النظيفة ومعالجة الصرف الصحي، فضلا عن جهوزية المستشفيات والمختبرات ومختلف المرافق الصحية على المستويات كافة.

وشدد الابيض في خلال الاجتماع على “ضرورة الاستمرار بتأمين الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمحطات ضخ المياه ومحطات تكرير الصرف الصحي كما تأمين المعقمات اللازمة لتوزيعها على البلديات ومؤسسات المياه وصهاريج التوزيع”، وقال “من واجب المنظمات الدولية، لا سيما التي تعنى بشؤون النازحين الاستمرار في تأمين ما يسمح بإيجاد بيئة صحية سليمة للنازحين والحد من اي آثار جانبية على البلد المضيف”.

وأكد الابيض “استمرار الوزارة في القيام بالفحوص الدورية للحالات المشتبه بها، إضافة إلى الفحوص اللازمة للتأكد من سلامة مياه الشفة والمياه المبتذلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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