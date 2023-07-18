متطرفون صهاينة يدنسون كنيسة مار الياس في مدينة حيفا

اقتحمت مجموعة متطرفة من المستوطنين الصهاينة، فجر اليوم الثلاثاء، الساحات الخارجية لكنيسة ودير مار إلياس في مدينة حيفا، ذلك في محاولة للدخول إلى الدير، من أجل أداء طقوس وصلوات فيه والبحث عما يسمى “قبر النبي إليشع”، إذ تزعم هذه الجماعة أنه داخل الدير.

متطرفون صهاينة يقتحمون دير وكنيسة مار الياس

ووصلت المجموعة المتطرفة، عند الساعة الرابعة فجرًا، بواسطة حافلة إلى دير مار إلياس، وبلغ عدد أفرادها الذين وصلوا إلى الكنيسة قرابة 20 شخصًا، وهذا العدد هو الأكبر منذ بدء محاولات اقتحام الكنيسة.

وتتدعي هذه المجموعة وجود “قبر النبي إليشع” في الدير، وذلك حسب ادعاء أحد الحاخامات ويدعى “إليعيزر برنارد”.

وصرح المستشار لعدد من الكنائس في الأرض المقدسة، وديع أبو نصار أن “هناك حاجة لضرورة ردع هذه الجماعات قبل أن تتفاقم المشكلة وتكبر أكثر، ويجب حلها من جذورها قبل تفاقمها أكثر”. وقال ابو نصار إنه “ندعو كل الشباب الذين يتواجدون في الدير وقرب الدير بضرورة التصدي لهؤلاء، وتبليغ الشرطة لأننا أصحاب حق ولدينا كل الطرق القانونية للدفاع عن حقوقنا”.

المصدر: وكالات