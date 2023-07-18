الكيان المؤقت | بين التعديلات القضائية والتظاهرات.. الشيكل يواصل تراجعه امام العملات الرئيسية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2023 - 16:14

الكيان المؤقت | بين التعديلات القضائية والتظاهرات.. الشيكل يواصل تراجعه امام العملات الرئيسية

منذ 2 ساعة 18 July، 2023
تراجع الشيكل مقابل الدولار
كيان العدو

يواصل الشيكل تراجعه أمام العملات الرئيسية بسبب الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو، حيث سجل الشيكل انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 0.15% أمام الدولار وأصبح يتداول بنحو 3.64 شواكل.

تظاهرات في تل أبيب
تظاهرات في تل أبيب

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت يواصل الشيكل اتجاه التراجع أمام العملات الرئيسية، وإضافة إلى الدولار، سجل الشيكل انخفاضه مقابل اليورو بنسبة 0.5% ليتداول بنحو 4.10 شواكل.

وكانت مصادر مطلعة على سوق الصرف الأجنبي قد اعربت عن تخوفها  في الأيام الأخيرة من استمرار “تعديلات نتنياهو القضائية”، مشيرين الى  أن هذه التعديلات ستساعد المضاربين على “تحقيق قفزة” في أيام الاضطرابات في أسعار العملات.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية “تعديلات نتنياهو القضائية”، ارتفعت أسعار صرف اليورو والدولار بأكثر من 10% .

في غضون ذلك، أعلن محافظ البنك المركزي للعدو “أمير يارون”، الأسبوع الماضي، أنه قرر ترك سعر الفائدة عند 4.75%، وذلك بعد أكثر من 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة خلال العام الجاري في محاولة للتعامل مع التضخم المتفشي بالكيان.

المصدر: اعلام العدو

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