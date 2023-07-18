“منصة صيرفة” نحو الالغاء؟

نقلت وكالة رويترز عن سليم شاهين، أحد نواب حاكم مصرف لبنان، إن البنك المركزي سيوقف عمل منصة “صيرفة” تدريجيا.

وأضاف شاهين أن قيادة المصرف تجري محادثات مع المسؤولين اللبنانيين وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى الابتعاد عن هذه المنصة نظرا لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة.

وقال “الأمر يتعلق بالطريقة التي سيتم بها الإلغاء التدريجي لصيرفة”.

اضاف شاهين إن المنصة ستحل محلها “منصة إلكترونية لتحديد أسعار الصرف” ستتولى جهات دولية متخصصة إنشاءها.

وكانت المنصة انشئت بحجة مساهمتها في استقرار سعر الصرف واستفاد منها الموظفون ومحدودو الدخل جراء الفارق البسيط بين سعر الدولار على المنصة وسعره في السوق في ظل الازمة الاجتماعية ولكنها تحولت الى آلية لجني أرباح من قبل كبار التجار والمتمولين وسط حديث ايضا عن استنسابية المصارف احيانا.

يشار ان فترة عمل حاكم المصرف رياض سلامة تنتهي في آخر هذا الشهر.

المصدر: المنار + رويترز