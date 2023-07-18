علماء أعصاب يكشفون عن 5 أسرار للحفاظ على صحة الدماغ

أوصت طالبة الدكتوراه في علم الأعصاب، إميلي ماكدونالد، بالقيام بثلاثة أشياء يوميا من أجل الحفاظ على صحة الدماغ.

وقال اثنان من علماء الأعصاب إن النصيحة التي قدمتها ماكدونالد في مقطع الفيديو الخاص بها ليست سيئة، ولكن يجب تعلم الكثير من أجل الحفاظ على صحة الدماغ.

وأفاد كل من جيسون شيبرد، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب، وتاليا ليرنر، الأستاذة المساعدة في علم الأعصاب، بما يجب فعله للحفاظ على صحة الدماغ.

1-النوم الجيد

الحصول على ست إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لصحة دماغك.

ووفقا للباحثين، فإن النوم يساعد الدماغ على معالجة المعلومات الجديدة، وتشكيل الذكريات، وتعزيز المفاهيم والأفكار الجديدة، ويعزز مرونة الدماغ، وقدرة الدماغ على التكيف مع المواقف والتجارب الجديدة.

2- ممارسة الرياضة يوميا

قال شيبرد: “التمارين المنتظمة تزيد من تدفق الدم إلى المخ وتساعد القلب القوي على ضخ ما يكفي من الدم إلى الدماغ للحفاظ على أدائه على النحو الأمثل”.

وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام لديهم مخاطر أقل للإصابة بمرض ألزهايمر وقد تؤدي التمارين الرياضية أيضًا إلى تأخير التدهور المعرفي مع تقدم العمر.

3- العلاقات الاجتماعية

وقالت ليرنر إن “الوحدة يمكن أن تضر بالصحة العقلية للشخص، والرفاهية العاطفية، وصحة الدماغ، لذلك من المهم أن تظل على اتصال بالآخرين”.

وأضافت ليرنر: “بشكل عام، الأشخاص الذين لديهم شبكات اجتماعية قوية يعيشون لفترة أطول، وقضاء الوقت مع أشخاص آخرين مفيد لحياتك العاطفية، وهو أمر جيد لصحة الدماغ”.

4- تجربة أشياء جديدة

قال شيبرد، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب، إن “تعريض نفسك لأشخاص وأماكن وتحديات جديدة يمكن أن يحافظ ويقوي عقلك، ويحسن مرونة الدماغ”.

مضيفا: “لكن تجربة أشياء جديدة لا تعني بالضرورة أنك بحاجة إلى إنفاق المال في السفر أو ممارسة هواية جديدة”.

يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل محاولة حل لغز صعب لم تفعله من قبل أو وضع نفسك في أوضاع اجتماعية جديدة حيث يمكن لعقلك أن يتعلم التكيف مع أشخاص مختلفين.

وأضاف شيبرد: “الكثير منا يدخل في عادات روتينية، إذ نفعل ذات الشيء القديم كل يوم، لكن تعلم أشياء جديدة يساعد في زيادة مرونة الدماغ، وإذا كنت قادرًا على الاستمرار في استخدام عقلك بطرق جديدة، فيمكنك الحصول على نتائج عقلية أفضل مع تقدمك في العمر”.

5- تناول نظام غذائي صحي شامل

وأوضحت ماكدونالد، في الفيديو الذي نشرته، أنه تم إيجاد رابط بين الأطعمة المصنعة والتدهور المعرفي وزيادة خطر الإصابة بالخرف.

وبحسب المجلة العلمية ” sciencealert”، أظهرت العديد من الدراسات أن الأطعمة المعالجة، مثل الأغذية المعبأة أو البطاطس المقلية، يمكن أن تؤثر سلبًا على الصحة العامة وتزيد من مخاطر الإصابة بالحالات الصحية، مثل مرض السكري أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو ارتفاع ضغط الدم.

وقال ليرنر: “إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، على سبيل المثال، فقد تكون في خطر متزايد للإصابة بمشاكل في الدماغ، مثل السكتة الدماغية أو الخرف الوعائي. لذلك، هناك العديد من الأسباب التي تجعل الطعام عالي التصنيع سيئًا بالنسبة لك”.

وتؤثر هذه الأمراض على الأعضاء المختلفة بطرق مختلفة، ولكنها تضر الجسم بالكامل، بما في ذلك الدماغ. وأضافت قائلة: وللحفاظ على صحة عقلك وجسمك، قلل من الأطعمة المصنعة واجتهد في تناول نظام غذائي جيد من الفواكه والخضروات واللحوم الخالية من الدهون والبروتينات والحبوب الكاملة.

وأوضحت ليرنر: “إن عقلك ليس منفصلاً تمامًا عن جسمك بطريقة ما، لذا فإن الأشياء المفيدة لجسمك مفيدة أيضًا لعقلك”.

المصدر: مواقع