قراران لوزير المالية بتمديد مهل بشأن الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الرواتب والأجور – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2023 - 13:10

قراران لوزير المالية بتمديد مهل بشأن الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الرواتب والأجور

منذ 45 mins 17 July، 2023
يوسف خليل
لبنان

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال قرارين يتعلقان بتمديد مهل:

وجاء في القرار الأول:
“تمدد لغاية 10/08/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

القرار الثاني :
“تمدد لغاية 31/07/2023 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها”.

ويأتي القراران “من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين التزام الموجب لتفادي تطبيق الغرامات عليهم”، على ما اعلن المكتب الاعلامي للوزارة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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