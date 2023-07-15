اللواء سلامي: أمن باكستان من أمننا

استقبل القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، الذي يزور طهران، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

وخلال اللقاء أكد اللواء سلامي أن ايران تعتبر أمن باكستان من أمنها واضاف انه من خلال توسيع التفاعلات والتعاون والعمل المشترك ، سننهي تواجد الجماعات الإرهابية ونحقق الأمن المستقر في المناطق الحدودية للبلدين.

وتابع سلامي: حرس الثورة الاسلامية مستعد لتغيير الحدود الأمنية للبلدين من الوضع الأمني ​​وتحويلها إلى حدود اقتصادية بمشاركة وتعاون الجيش الباكستاني.

ومن جهته قال قائد الجيش الباكستاني: نحن على استعداد لتعزيز التعاون بيننا، من أجل تحييد جميع التحدي التي تواجهنا والمتمثلة في انعدام الأمن ووجود وأنشطة للعناصر الإرهابية في المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين .

وأكد الجنرال منير، أن القواسم المشتركة بين شعبي البلدين، المتجذرة في الدين الإسلامي، هي دعم قوي لتوسيع علاقات الوحدة والأخوة والعلاقات الثنائية بين البلدين بأبعاد مختلفة.

المصدر: مهر