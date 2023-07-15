احباط مخطط لاغتيال رئيسة تحرير وكالة “سبوتنيك” وقناة “آر تي” – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2023 - 15:52

احباط مخطط لاغتيال رئيسة تحرير وكالة “سبوتنيك” وقناة “آر تي”

منذ 24 mins 15 July، 2023
سيمونيان
أخبار دولية - روسيا

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي إحباط عملية اغتيال خططت القوات الخاصة الأوكرانية لتنفيذها ضد رئيسة تحرير وكالة “سبوتنيك” وقناة “آر تي” مارغريتا سيمونيان، والإعلامية الروسية كسينيا سوبتشاك.
وقال الأمن الفيدرالي الروسي “منع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بمشاركة لجنة التحقيق ووزارة الشؤون الداخلية في روسيا، تحضيرات القوات الخاصة الأوكرانية لاغتيال رئيسة تحرير وكالة “سبوتنيك” وقناة “آر تي”، مارغريتا سيمونيان، والإعلامية الروسية كسينيا سوبتشاك.
وأضاف بيان الأمن الفيدرالي: “في مقاطعة موسكو وريازان تم اعتقال قوميين من مجموعة “براغراف 88″ الذين قاموا بمتابعة ورصد معلومات عن عمل ومقر إقامة سيمونيان وسوبتشاك، وتمت مصادرة بندقية هجومية من طراز كلاشنيكوف مع خراطيش مطاطية وسكاكين وأصفاد من المعتقلَين”.
وأكد المعتقلون أنهم كانوا يستعدون لمحاولات اغتيال بناء على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية، مقابل مكافأة قدرها 1.5 مليون روبل لكل جريمة قتل.

بوتين - سيمونيان
مارغريتا سيمونيان

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كسينيا سوبتشاك
كسينيا سوبتشاك

المصدر: سبوتنيك

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