وقفة تضامنية في غزة تطالب بتشكيل غرفة مشتركة للمقاومة بالضفّة

نظّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، وقفة جماهيرية حاشدة في مدينة خانيوس جنوب قطاع غزة؛ نصرةً للقدس والأقصى. وحمل المشاركون في الوقفة اللافتات التي تؤكد استعدادهم للدفاع عن المسجد الأقصى، ورددوا الهتافات الداعمة للمقاومة في جنين والضفّة الغربية المحتلة.

وفي كلمة له أثناء الوقفة، أكّد القيادي في حركة حماس عبدالهادي الأغا، أنّ المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير الأرض والمقدسات، داعيا الى تأسيس غرفة مشتركة لفصائل المقاومة في الضفة الغربية المحتلة. وأعرب الأغا عن الفخر بمقاومة أهل جنين والضفة الغربية، وكل الأرض المغتصبة في فلسطين.

وقال الأغا، أنّ أولى الدروس التي نستلهمها من مقاومة الضفة الغربية المحتلة، أنّ المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي، مؤكداً أنّ مقاومة أبطال جنين، رسخت عزّة الشعب الفلسطيني.

ودعا الأغا أهل الضفة الغربية المحتلة الى مواصلة طريق المقاومة والمواجهة، فصنيعهم طريق لتحرير كل فلسطين، مشددا على ضروة الوحدة هي طريق التحرير، وهي سر قوة الشعب الفلسطينيي في مواجهة مخططات الاحتلال”.

كما دعا الأغا مقاومة الضفة الى أن تشكل غرفة مشتركة، لتكون يداً واحدة، عصية على مخططات الاحتلال، مشدداً على أنّ. مقاومة الضفة هي قوة موجعة، ومقاومة غزة هي قوة رادعة للاحتلال الاحتلال الاسرائيلي.

المصدر: مواقع