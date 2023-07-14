العميد فدوي: سنجعل العدو يندم على الحرب الاقتصادية والثقافية ضدنا

وأضاف العميد علي فدوي، في مراسم افتتاح إمداد 110 قرى بمحافظة كرمان ( جنوب شرق البلاد) بالمياه، أن “فشل الأعداء في تنفيذ مخططاتهم كان بفضل المثابرة والصبر والتضحية في فترة الدفاع المقدس (1980-1988) ودماء الشهداء”، لافتاً إلى أن “عداوتهم لايران لم تنخفض لحظة”.

وأشار العميد إلی “إهتمام الشهيد سليماني في خدمة الشعب”، مضيفاً أنه “رأى الجميع أن الملايين من الشعب شاركوا في مراسم تشييع جثمانه”.