السيد رئيسي بعد جولة افريقية: لتعزيز العمق الاستراتيجي والعلاقات الاقتصادية

أكد الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي، أهمية العلاقات مع القارة الأفريقية كالعلاقات مع دول القارة الاسيوية وسائر مناطق العالم. وقال “لا ينبغي إهمال ارض الفرص هذه”.

وبعد عودته الى طهران مختتماً جولته الافريقية التي شملت كينيا واوغندا وزيمبابوي، أشار السيد رئيسي الى أن الهدف من الزيارة كان تعزيز العمق الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بالقارة الأفريقية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، لافتاً الى أنَّ شعوب القارة الافريقية مهتمة بالعلاقة مع الجمهورية الاسلامية، وتمَّ توفير أسواق تصدير للمنتجات القائمة على المعرفة من خلال هذه الرحلة، وقد اكتسبت ايران فَخرَ تصنيع منتجات معرفية تتمتَّع بسوق جيدة وترغب إفريقيا بشرائها.

أضاف “نعتقد أن العالم لا يقتصر على الغرب، وتعتزم إيران الارتباط بالعالم كله، فبقدر أهمية القارتين الاميركية اللاتينية والاسيوية، فإن إفريقيا مهمة أيضًا”.

المصدر: قناة المنار