أثناء قياس ضغط الدم…3 أمور يجب تجنبها

ارتفاع ضغط الدم هو مرض شائع يحدث عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين على المدى الطويل واكتشافه يعتمد على قراءة قياسات ضغط الدم.

لذلك، هناك بعض الأمور البسيطة التي يجب تجنبها من أجل الحصول على معطيات دقيقة.

الجلوس على الكرسي ضروري عند قياس ضغط الدم، وعدم وضع ساقًا على أخرى. ويجب تفادي تناول الطعام أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين لمدة 30 دقيقة قبل قياس ضغط الدم.

كما من الضروري أن يتجنب الأشخاص قياس ضغط الدم لدى شعورهم بالتوتر والغضب، والحرص على حصولهم على الاسترخاء قبل ذلك.

يجب فحص ضغط الدم بانتظام، سواء من خلال زيارة عيادة الطبيب، أو القياس الذاتي في المنزل. ومن الضروري أيضًا أن تكون على دراية بأعراض ارتفاع ضغط الدم، حتى تتمكن من التصرف فورًا.

ومن بين هذه الأعراض:

-طنين في الأذن أو نزيف الأنف

-آلام الصدر وصعوبة التنفس

-التوتر والقلق المستمر

-عدم وضوح الرؤية

-غثيان

-صداع شديد

-عدم انتظام ضربات القلب

المصدر: سي ان ان