حزب الله نظم سلسلة احتفالات بعيد الغدير في الهرمل تخللتها امسية شعرية ومسيرة كشفية

احتفلت مدينة الهرمل اليوم بعيد الغدير ، حيث نظم “حزب الله” سلسلة من الاحتفالات، استهلت من باحة مسجد الإمام المهدي في حي المعالي حيث أقيم احتفال تخلله كرمس وألعاب للأطفال نظمه “فوج الإمام الباقر” في جمعية “كشافة الإمام المهدي” ، وكانت كلمة للشيخ طلال المسمار حول يوم الغدير والولاية ، كذلك تم تكريم عدد من الفتية الذين بلغوا سن التكليف الشرعي والناجحين في الامتحانات الرسمية ومولد من وحي المناسبة للشيخ غسان قانصوه.

وفي باحة حسينية أبي الفضل العباس في حي الدورة الشمالي، أقيم احتفال تخللته كلمة للشيخ عبد الكريم فلا حول “يوم الغدير ، يوم الولاية لأمير المؤمنين علي بن ابي طالب” ، وأنشطة متعددة من مشهديات مسرحية وقسم الولاء لجنود الحوراء ومولد من وحي المناسبة للشيخ غسان قانصوه.

وفي مسجد الإمام الحسين في حي البيادر، أقيم احتفال تخلله كلمة لإمام المسجد الشيخ حسين اللاذقاني ومولد للشيخ غسان قانصوه وتوزيع هدايا على الفائزين بالقرعة.

وفي “مركز الإمام الخميني الثقافي” في الهرمل نظمت أمسية شعرية شارك فيها الشعراء عادل يونس وعلي شداد ومنال بجيجي بحضور مفتي الهرمل الشيخ علي طه وفاعليات اجتماعية وثقافية.

ونظم “فوج الإمام الحسين” في “كشافة الإمام المهدي” بالمناسبة مسيرة كشفية للقادة والجوالة إلى أعالي مرتفعات الهرمل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام