لبنان يتقدم بشكوى ضد كيان العدو لاحتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي لبلدة الغجر – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2023 - 18:56

لبنان يتقدم بشكوى ضد كيان العدو لاحتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي لبلدة الغجر

منذ 2 ساعة 11 July، 2023
وزارة الخارجية اللبنانية
لبنان

أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ب “تقديم شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، حول تكريس الجانب الإسرائيلي إحتلاله الكامل وإستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري ما يشكل خرقًا فاضحًا وخطيرًا، يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية والمستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 (2006)”.

وطلبت الوزارة “إدانة هذا الخرق المتعمد للسيادة اللبنانية والإنسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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