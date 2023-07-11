ميشال وأردوغان يتفقان على “إعادة تنشيط” العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 11 2023 - 09:26

ميشال وأردوغان يتفقان على “إعادة تنشيط” العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

منذ 48 mins 11 July، 2023
64ac9c094236046344708a51
الاتحاد الاوروبي

اتفق رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، على السعي لتعاون أوثق بعدما طالب الزعيم التركي باستئناف محادثات انضمام بلده إلى الاتحاد الأوروبي.

والتقى المسؤولان في فيلنيوس عشية قمة حلف شمال الأطلسي، حيث أشاد ميشال في تغريدة بـ”الاجتماع الجيد”، مضيفا أنهما “تباحثا الفرص المستقبلية لإعادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى الواجهة، وإعادة تنشيط علاقاتنا”.

وتحظى تركيا بوضع مرشح رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005، وهي تطمح للعضوية منذ فترة طويلة قبل ذلك، لكن المحادثات متوقفة منذ أعوام.

وصرح أمين عام حلف “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، يوم الاثنين، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وافق على إحالة طلب انضمام السويد للحلف إلى البرلمان التركي.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة