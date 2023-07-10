روداكوف لموقع المنار: الغرب والولايات المتحدة يريدون الحفاظ على نظامهم الاستعماري الجديد ولذلك يحاولون منْع تطور روسيا كواحدة من المراكز الرائدة في العالم متعدد الأقطاب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2023 - 11:52

روداكوف لموقع المنار: الغرب والولايات المتحدة يريدون الحفاظ على نظامهم الاستعماري الجديد ولذلك يحاولون منْع تطور روسيا كواحدة من المراكز الرائدة في العالم متعدد الأقطاب

منذ 12 mins 10 July، 2023
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