روداكوف لموقع المنار: نبذل جهوداً حثيثة من أجل تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 10 2023 - 11:52

روداكوف لموقع المنار: نبذل جهوداً حثيثة من أجل تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق

منذ 10 mins 10 July، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة