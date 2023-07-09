اعلام الاحتلال: قوات الاحتلال تطلق قنابل مضيئة في محيط مستوطنة “كدوميم” بعد الاشتباه بتسلل فلسطينيين بالمكان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2023 - 00:54

اعلام الاحتلال: قوات الاحتلال تطلق قنابل مضيئة في محيط مستوطنة “كدوميم” بعد الاشتباه بتسلل فلسطينيين بالمكان

منذ 1 ساعة 8 July، 2023
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