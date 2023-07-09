اعلام الاحتلال: قوات الاحتلال تطلق قنابل مضيئة في محيط مستوطنة “كدوميم” بعد الاشتباه بتسلل فلسطينيين بالمكان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2023 - 00:54
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الصحة الفلسطينية: إصابة طفل (16 عاما) برصاص بركبته اليسرى أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل في قلقيلية
مكتب إعلام الأسرى في فلسطين: استمرار حالة التوتر بسجن النقب في أعقاب التدهور الذي طرأ على صحة الأسير المسن رائد بدوان
ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين: الاقتحام العسكري لمخيم جنين كان مؤلماً وما جرى انتهاك للقانون الدولي
إعلام العدو: حوالي 370 ألفا يتظاهرون في مناطق "إسرائيل" ضد قانون "الإصلاحات القضائية" المقدم من حكومة نتنياهو
إعلام العدو: مئات جنود الاحتياط بوحدة الكومندوز البحري "شيطيب 13" يعلنون إنهاء خدمتهم احتجاجا على "الإصلاحات القضائية"
إعلام العدو: حوالي مئة جندي احتياط من وحدة "إيغوز" يعلنون انهم سيوقفون خدمتهم إذا تم السير بقانون "التعديلات القضائية"
إعلام العدو: الثلاثاء القادم ستنطلق تظاهرات ضخمة إذا تم التصويت بالقراءة الأولى في الكنيست على قانون "الحد من المعقولية"
وزير الخارجية الايراني ونظيره الجزائري يتفقان على إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية بين البلدين
عبداللهيان: اتفقنا مع المشرف على وزارة الخارجية السودانية على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات
وزير الخارجية الجزائري: نتمنى ان يكون اتفاق إيران والسعودية عاملا في تعزيز العلاقات بين دول المنطقة في مواجهة التحديات
وزير الخارجية الجزائري للرئيس الإيراني: الرئيس تبون كلفني إبلاغكم بتصميم بلادنا واستعدادها لتوسيع العلاقات مع إيران
قوات الدعم السريع: الجيش قصف أحياءً سكنية غرب أمدرمان ما تسبب بمقتل 31 شخصاً وإصابة العشرات من المدنيين
الدفاع الروسية: قواتنا احبطت 9 محاولات هجوم اوكرانية في دونيتسك ودمرنا مستودعا لتخزين صواريخ هايمارس
الخارجية الروسية: نقل الذخائر العنقودية إلى كييف يشير إلى اليأس والعجز والفشل في الهجوم الأوكراني المضاد
اعلام الاحتلال: قوات الاحتلال تطلق قنابل مضيئة في محيط مستوطنة “كدوميم” بعد الاشتباه بتسلل فلسطينيين بالمكان
منذ 1 ساعة
8 July، 2023
اعلام العدو
قنابل مضيئة
مستوطنة "كدوميم"
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