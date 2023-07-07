شهيدان في نابلس بعملية اغتيال نفذتها قوات العدو الاسرائيلي

اغتالت قوات العدو الاسرائيلي الجمعة شابين فلسطينيين هما حمزة مقبول وخيري شاهين، خلال اقتحامها مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين.

وسبق ان افاد الهلال الأحمر الفلسطيني انه “تم تسجيل إصابتين بالظهر والرجل لشابين”، وكانت مصادر فلسطينية فد أفادت أن “قوة إسرائيلية خاصة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا في البلدة القديمة بمدينة نابلس وتطالب أحد الشبان بتسليم نفسه”.

بدورهم، تصدى مقاومون لقوات العدو المتوغلة في مدينة نابلس بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع.

وقالت مصادر فلسطينية إن “جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية من قواته تجاه نابلس بعد كشف مقاومين لقوة خاصة في المدينة”، ولفتت الى انه “خلال الاقتحام لنابلس انتشرت قوات الاحتلال بشكل لمكثف في شارع حطين بالمدينة”.

كما فجر مقاومون عبوة شديدة الانفجار بجيب للعدو في البلدة القديمة في نابلس.

المصدر: فلسطين اليوم