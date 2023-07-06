النائب هاشم: ما جرى في العرقوب يستدعي من الحكومة تقديم شكوى وكشف ممارسات العدو وانتهاكاته

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، ان “اي توتر قد يحصل على الحدود الجنوبية ايا تكن حدوده يتحمل مسؤليته العدو الاسرائيلي، لان الانتهاكات والخروقات الاخيرة تعتبر اعتداء على السيادة اللبنانية وتضع المنظمة الدولية والمجتمع الدولي امام مسؤولياتهم، لان ابقاء العدو الاسرائيلي خارج الخضوع للقرارات والمواثيق والاعراف الدولية سمح له بالتمادي في عدوانيته”.

ورأى النائب هاشم ان “ما جرى من قصف للمناطق الجنوبية في العرقوب يستدعي من الحكومة تقديم شكوى وكشف ممارسات العدو وانتهاكاته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام