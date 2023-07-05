العاروري للمنار: لدى المقاومة فرصة لطرد الاحتلال من كل الضفة الغربية قبل دحره من كامل فلسطين

اكد نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس صالح العاروري بان ما “يحصل في جنين ما هو الا بداية للعمل العسكري الذي تحضر له المقاومة في الداخل الفلسطيني” .

وفي حديثه لقناة المنار لمح العاروري الى “امكانية اشتعال معارك مشابهة بمعركة مخيم جنين بكل الضفة وليس في مخيم جنين فقط” ، لافتا الى ان “ما يحصل يؤكد اليوم ان لدى المقاومة فرصة لطرد الاحتلال من كل الضفة الغربية كمرحلة اولية قبل دحره من كامل الاراضي الفلسطينية”، مشيراً الى “الدورالمهم التي تمارسه الجمهورية الاسلامية في ايران في دعم وتسليح الفصائل الفلسطينية”.

واضاف اذا “اراد الاحتلال ممارسة السياسة نفسها مع جنين سيصل الى النتيجة نفسها في الضفة الغربية باندحاره عنها”، مشيراً الى ان ” الاحتلال ارتكب كل المجازر الممكنة في لبنان لكن في النهاية المقاومة طردته”.

ورأى العاروري ان” اهم الابداعات في مخيم جنين ليس في ايقاع اكبر الخسائر في قوات الاحتلال بل الصمود وعدم الانكسار”، معتبراً ان “الاحتلال غير شرعي وقابل للاقتلاع وكل المحاولات لافساد بيئة المقاومة ستفشل وشعبنا دائماً لديه الجاهزية ليقاتل”.

ولفت الى ان “المقاومين في الضفة يقاومون بما توفر لديهم من ادوات ووصلوا الى تجارب اطلاق صواريخ”، منوهاً بان” التعويل على الشرعية الدولية صفر ومرحلة اوسلو انتهت ولا يمكن لاحد ان يعول عليها”، قائلاً “هناك فرصة لنا والمطلوب توحيد موقفنا ومواجهة الحكومة الصهيونية بكل اساليب المقاومة وأهمها المقاومة المسلحة”، مشيراً الى انه “لا يوجد احتلال يرحل بدون مقاومة مسلحة وحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال ان تقاوم وتقاتل بل هو واجب عليها”.

المصدر: قناة المنار