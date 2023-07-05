العاروري للمنار: اهم الابداعات في مخيم جنين ليس في ايقاع اكبر الخسائر في قوات الاحتلال بل الصمود وعدم الانكسار – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2023 - 21:24
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آلاف الفلسطينيين يشيعون في جنين شهداء العدوان ويؤكدون تمسكهم بالمقاومة وبالمضي على طريق الشهداء لتحقيق النصر
مصادر فلسطينية: طرد محمود العالول وعزام الأحمد ومسؤولين آخرين من فتح والسلطة الفلسطينية من جنازة شهداء جنين
الناطق العسكري باسم سرايا القدس: المقاومة في الضفة وجنين صمدت ولم ولن تنكسر أمام هذا العدو الرعديد
أبو حمزة: ما جرى من أداء بطولي لافت يعكس تطور أداء المقاتلين في الميدان والاستفادة من التجارب السابقة
نائب الأمين العام لحركة الجهاد: اصبع المقاومة في غزة كان على الزناد لكن مجاهدي جنين أثبتوا أنهم قادرون على صد العدوان
نائب رئيس المكتب السياسي لحماس للمنار: أهم الإبداعات في مخيم جنين ليس في إيقاع أكبر الخسائر في قوات الاحتلال بل بالصمود
صالح العاروري: المقاومون بالضفة يقاومون بما توفر لديهم من أدوات سواء بالسكين أو المسدسات ووصلوا إلى تجارب إطلاق صواريخ
العاروري: نعمل وندعم ونتعاون مع كل المقاومين بغض النظر عن انتماءاتهم الفصائلية وعنواننا المقاومة ضد الاحتلال
العاروري: أحد أهم وظائفنا كقيادات فلسطينية أن نجمع أكبر قدر ممكن من المقاومين والمتبنين للمقاومة في شعبنا وأمتنا
كتائب الشهيد عزالدين القسام: الاحتلال خرج من معركة جنين يجر أذيال الهزيمة وستثبت الأيام خطأ تقديرات قيادة العدو
كتائب القسام: معركة جنين ستكون انطلاقة جديدة بقوة وصلابة وبأس شديد لمجاهدينا وما ينتظر العدو أدهى وأمر
اسماعيل هنية: المقاومة أوصلت رسائل للعدو بأن المقاومة في الساحات كافة ليست في منأى عما يجري
هنية للعدو الصهيوني: ولى الزمن الذي تمارس فيه عدوانك على شعبنا دون أن تدفع الثمن وجنين لقنتكم درساً في الصمود
بلدية جنين: إتلاف شبكتي المياه والكهرباء بشكل كامل وتدمير كلي لحوالي 300 منزل و500 بشكل جزئي نتيجة العدوان
وزارة الصحة: استشهاد مواطن جراء عدوان الاحتلال على جنين ما يرفع عدد الشهداء إلى 12 شهيداً منذ بدء العدوان
وزارة الصحة الفلسطينية: لا صحة للأنباء حول ارتقاء الشاب خالد حشاش متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس
انتشار مكثف لأجهزة أمن السلطة في محيط مقر المقاطعة بجنين عقب تعرض مقارها لإلقاء الحجارة من الشبان الغاضبين
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: ما حصل في جنين هو انتصار لمنطق المقاومة القادرة على كسر إرادة العدو
تنسيقية المقاومة العراقية تجدد دعمها لفصائل المقاومة في فلسطين وتؤكد جهوزيتها لكل الخيارات التي تنصر الدين والقضية
صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: عملية جنين استعراضية ولا أحد يصدق كلمات نتنياهو بأنه يعمل على تغيير المعادلة
رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية يؤكد على ضرورة متابعة ملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني بكل جدية ودقة
السيد رئيسي يشدد على ضرورة تفعيل لجان التعاون المشتركة مع الدول الصديقة والجارة والرديفة لتعزيز العلاقات
رئيس الحكومة العراقية يلتقي وكيل وزارة الخارجية الإيرانية في بغداد: العراق سيستمر في ممارسة دوره المحوري بالمنطقة
العاروري للمنار: اهم الابداعات في مخيم جنين ليس في ايقاع اكبر الخسائر في قوات الاحتلال بل الصمود وعدم الانكسار
منذ 2 ساعة
5 July، 2023
صالح العاروري
فلسطين
نصر جنين
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